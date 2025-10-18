Chelsea vence Nottingham Forest na Premier League, mas jogador recebe críticas: ‘Inútil’
O Chelsea venceu o Nottingham Forest por 3 a 0 na manhã deste sábado (18), em partida válida pela oitava rodada da Premier League, no City Ground, na Inglaterra. Os gols da equipe visitante foram marcados por Josh Acheampong e Pedro Neto, ambos no segundo tempo. Com o resultado, os Blues assumem a quarta posição da tabela, com 14 pontos, enquanto o Forest permanece na 17ª colocação, com apenas cinco pontos, em situação delicada na luta contra o rebaixamento.
Como foi a partida? ⚽
O Chelsea abriu o placar em uma jogada individual de Pedro Neto pelo lado esquerdo do ataque. O camisa 7 avançou em velocidade até a linha de fundo e cruzou para a área em meio a intensa disputa. Melhor posicionado que os marcadores, Josh Acheampong subiu mais alto e, livre de marcação, cabeceou com força para marcar aos quatro minutos do segundo tempo: 1 a 0 para o Chelsea. Foi o primeiro gol como profissional da carreira do defensor de 19 anos.
Três minutos depois, em cobrança de falta perigosa na entrada da área adversária, Reece James rolou a bola para o próprio Pedro Neto, que soltou uma bomba com o pé esquerdo. A barreira se abriu, o goleiro Matz Sels ficou sem reação e a bola morreu no canto esquerdo, ampliando a vantagem dos Blues: 2 a 0.
O terceiro gol, que definiu o placar, foi marcado pelo capitão James. Após cobrança de escanteio feita por Estevão, que entrou no segundo tempo, o goleiro adversário afastou parcialmente, e a bola sobrou na marca do pênalti para o lateral-direito e meio-campista inglês. Com um chute forte e preciso, ele mandou para o fundo das redes: 3 a 0.
Nos minutos finais, ainda houve tempo para o Chelsea terminar a partida com um jogador a menos, repetindo um cenário recorrente nesta temporada. Malo Gusto, titular pelo meio-campo ao longo do jogo, foi expulso após uma entrada dura pelo lado direito do campo. O lance gerou repercussão imediata nas redes sociais, onde torcedores não deixaram passar o episódio sem críticas e comentários irônicos.
Tradução: Cartão vermelho para o Chelsea. Malo Gusto.
Tradução: Nova logo do Chelsea.
Tradução: Apenas renomeie o Chelsea como Cartão Vermelho FC.
Tradução: O jogador mais inútil e estúpido que já vestiu uma camisa do Chelsea. Esse cara continua sendo recompensado com minutos, mesmo quando está claramente brincando.
Tradução: A má sorte do Chelsea é impressionante, pois eles continuam acumulando cartões vermelhos.
O Chelsea deixa o território inglês para retomar os compromissos continentais pela fase de liga da Champions League. A equipe enfrenta o Ajax nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), em Stamford Bridge, Londres. O Nottingham Forest, por sua vez, também terá um desafio internacional: enfrenta o Porto pela Europa League na quinta-feira (23), às 16h (de Brasília), novamente em casa, no City Ground.
