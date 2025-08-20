menu hamburguer
Futebol Internacional

Xabi Alonso avalia estreia de Mastantuono pelo Real Madrid

Promessa argentina atuou por 23 minutos na estreia de La Liga

Franco Mastantuono em apresentação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
imagem cameraFranco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
João Pedro Rodrigues
Madrid (ESP)
Dia 20/08/2025
05:15
Franco Mastantuono deu seu primeiro passo com a camisa do Real Madrid. O argentino entrou no segundo tempo do confronto com o Osasuna, pela primeira rodada de La Liga, e ganhou seus primeiros minutos no futebol europeu.

➡️ Mbappé estreia camisa 10 com gol e leva Real Madrid à vitória sobre o Osasuna em La Liga

Em cerca de 20 minutos, o camisa 30 criou uma oportunidade de gol e foi elogiado por Xabi Alonso por sua atuação. Após o confronto, o treinador conversou com a imprensa e analisou a estreia do cria do River Plate pelos Merengues.

— Bem, ele parece bem. Achei que ele poderia contribuir, e ele teve alguns bons minutos. Ele tem se preparado, tem estado ansioso, e às vezes as emoções superam o trabalho. Ele teve um bom impacto — avaliou Xabi Alonso.

Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Mastantuono se juntou ao Real Madrid dias após o fim de sua participação no Mundial de Clubes. Vendido em junho de 2025, o meia continuou no River Plate, por não ter atingido a maioridade, e no torneio intercontinental, teve boas atuações contra Monterrey e Inter de Milão, mesmo com a eliminação dos Millonarios na fase de grupos.

No Real, o meia argentino foi inscrito no Real Madrid Castilla, o time B do clube, para ter mais experiência no futebol europeu, assim como Vini Jr, em 2018, quando chegou na Espanha. Mesmo assim, foi relacionado e teve 23 minutos na primeira rodada de LaLiga, na vitória dos Merengues sobre o Osasuna, por 1 a 0.

🔢 Números de Franco Mastantuono em Real Madrid 1x0 Osasuna

⌛ 23 minutos jogados
🌌 1/2 dribles certos
⚽ 1 finalização no gol
✅ 17/19 passes certos (89%)
🕵️‍♂️ 1 desarme
🔪 2/4 duelos ganhos (50%)

Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

