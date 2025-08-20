Xabi Alonso avalia estreia de Mastantuono pelo Real Madrid
Promessa argentina atuou por 23 minutos na estreia de La Liga
Franco Mastantuono deu seu primeiro passo com a camisa do Real Madrid. O argentino entrou no segundo tempo do confronto com o Osasuna, pela primeira rodada de La Liga, e ganhou seus primeiros minutos no futebol europeu.
Em cerca de 20 minutos, o camisa 30 criou uma oportunidade de gol e foi elogiado por Xabi Alonso por sua atuação. Após o confronto, o treinador conversou com a imprensa e analisou a estreia do cria do River Plate pelos Merengues.
— Bem, ele parece bem. Achei que ele poderia contribuir, e ele teve alguns bons minutos. Ele tem se preparado, tem estado ansioso, e às vezes as emoções superam o trabalho. Ele teve um bom impacto — avaliou Xabi Alonso.
Mastantuono se juntou ao Real Madrid dias após o fim de sua participação no Mundial de Clubes. Vendido em junho de 2025, o meia continuou no River Plate, por não ter atingido a maioridade, e no torneio intercontinental, teve boas atuações contra Monterrey e Inter de Milão, mesmo com a eliminação dos Millonarios na fase de grupos.
No Real, o meia argentino foi inscrito no Real Madrid Castilla, o time B do clube, para ter mais experiência no futebol europeu, assim como Vini Jr, em 2018, quando chegou na Espanha. Mesmo assim, foi relacionado e teve 23 minutos na primeira rodada de LaLiga, na vitória dos Merengues sobre o Osasuna, por 1 a 0.
🔢 Números de Franco Mastantuono em Real Madrid 1x0 Osasuna
⌛ 23 minutos jogados
🌌 1/2 dribles certos
⚽ 1 finalização no gol
✅ 17/19 passes certos (89%)
🕵️♂️ 1 desarme
🔪 2/4 duelos ganhos (50%)
