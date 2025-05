A temporada do Manchester United foi um desastre para os torcedores. O time terminou a Premier League na 15ª colocação, com apenas 42 pontos e 18 derrotas - o pior desempenho do clube na história da competição -, perdeu a final da Europa League para o Tottenham e não conquistou nenhuma copa nacional. Após a vitória do United contra o Aston Villa por 2 a 0 no Old Trafford, o treinador Ruben Amorim pediu desculpas à torcida e prometeu um desempenho melhor na próxima temporada.

— Quero pedir desculpas. Também quero agradecer. Sei que foi muito difícil nos apoiar em muitos jogos, mas agora temos que fazer uma escolha: ficar presos ao passado, brigando uns com os outros, ou permanecermos unidos e seguirmos em frente — afimrou Amorim.

Com o pior desempenho do Manchester United em uma edição do Campeonato Inglês desde o último rebaixamento e o pior nesta fase moderna de Premier League, o português mandou um recado à torcida para a próxima temporada.

— Seis meses atrás, depois dos meus três primeiros jogos no comando, eu disse a vocês: ‘a tempestade está chegando’. Hoje, depois desta temporada desastrosa, quero dizer a vocês que os bons dias estão chegando — prometeu o técnico.

Como foi o último jogo do Manchester United na temporada?

Na última rodada de Premier League, o Manchester United venceu o Aston Villa por 2 a 0. O jogo aconteceu neste domingo (25), em Old Trafford, em Manchester. Os gols da partida foram marcados por Diallo e Eriksen.

Manchester United comemorando o gol de Eriksen, na última partida da Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Com o apito final, a temporada de Manchester United e Aston Villa na liga se encerra. Os Red Devils, com o resultado, termina a sua campanha no Campeonato Inglês na 15ª posição, concretizando a pior temporada se sua história na Premier League. O Aston Villa, por outro lado, perde a chance de se classificar para a Champions League, mas consegue a classificação para a Europa League, uma vez que termina sua campanha na 6ª posição. A promessa aos torcedores do United por Ruben Amorim veio depois do apito final.

