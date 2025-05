Na pré-lista feita por Carlo Ancelotti, Rodrygo deve ficar de fora da primeira convovação do italiano pela Seleção Brasileira, que acontece nesta segunda-feira (24). Rodrygo teve uma temporada de altos e baixos no Real Madrid, com a parte física pesando nos últimos jogos. Dessa forma, foi alinhado com o treinador e ele deve ficar de fora no primeiro momento para seguir o processo de recuperação - inclusive mental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rodrygo está se recuperando física e mentalmente de uma temporada desgastante. Chegou ao limite pela exigência alta das competições, e não deve ser convocado para seguir o processo de recuperação. O brasileiro chegou exausto ao fim da temporada e tem uma relação excelente com o técnico Carlo Ancelotti. Inclusive, durante essas últimas semanas de recuperação, Ancelotti tem sido muito próximo e dado enorme apoio ao jogador.

continua após a publicidade

Especulado em alguns times europeus para a próxima temporada, Rodrygo tem a vontade de permanecer no Real Madrid. Apesar de rumores sobre uma possível saída para o futebol inglês, o jogador de 24 anos deseja permanecer em Madrid e se recuperar completamente de uma fase difícil dentro e fora de campo.

Como foi a temporada de Rodrygo no Real Madrid?

O brasileiro viveu uma temporada abaixo das expectativas, assim como quase todo o elenco da equipe. O Real Madrid de Ancelotti, agora treinador de Rodrygo na Seleção Brasileira venceu apenas a Supercopa da Uefa, no primeiro jogo de 2024/25, e depois, não engatou mais nenhum troféu, sendo vice para o rival Barcelona em três competições: Supercopa do Rei, Copa do Rei e La Liga. Na Champions, a queda veio para o Arsenal, que está interessado em sua contratação, nas quartas de final.

continua após a publicidade

Rodrygo e Vini Jr, treinados por Ancelotti no Real Madrid e, agora, na Seleção Brasileira (Foto: AFP)

⚽ 51 jogos

⌛ 3.360 minutos em campo

🥅 14 gols

📤 9 assistências

✅ 34 vitórias

🟰 7 empates

❌ 10 derrotas

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.