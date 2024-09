Saiba onde assistir o jogo Wolves x Liverpool pela sexta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 13:30 • Wolverhampton (ING)

Wolves e Liverpool se enfrentam neste sábado (28), às 13h30 (de Brasília), no Molineux Stadium, Wolverhampton (ING), em jogo válido pela 6ª rodada da Premier League. Em busca do topo da tabela do torneio inglês, com 12 pontos, "The Reds" está em segundo lugar, atrás apenas do Manchester City. Já os Wolves, lutam para se livrar da zona de rebaixamento, com apenas um ponto na temporada até o momento. O jogo terá transmissão do streaming Disney+.

✅ FICHA TÉCNICA

WOLVES X LIVERPOOL

6ª RODADA - PREMIER LEAGUE

🗓️ Data e horário: sábado, 28 de setembro e 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Árbitro: Anthony Taylor

🚩Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



WOLVES (Técnico: Gary O'Neil)

Johnstone; Semedo, S. Bueno, Dawson, Ait-Nouri; Bellegarde, Lemina, Andre, Gomes, Cunha; Larsen.



LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota.