Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 18:39 • Redação do Lance!

Liverpool e Arsenal confirmaram o favoritismo e garantiram a classificação às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (25), os Reds bateram o West Ham, liderado pelo brasileiro Lucas Paquetá, por 5 a 1, enquanto os Gunners golearam o Bolton Wanderers, da terceira divisão, pelo mesmo placar.

Confira o resumo do dia dos jogos de Liverpool e Arsenal na competição nacional:

LIVERPOOL 5X1 WEST HAM

Atual campeão da copa nacional, o Liverpool foi com força total no jogo contra o West Ham e segue em busca do bicampeonato. Apesar do placar largo, o começo de jogo não foi dos melhores para a equipe comandada por Arne Slot.

Claramente sem entrosamento, os Reds começaram atrás no placar, com gol contra do zagueiro Jarell Quansah aos 21 minutos. Mesmo com a desvantagem e uma rotação abaixo durante o primeiro tempo, o time acordou rapidamente e igualou a partida quatro minutos depois.

A reação do Liverpool seguiu e a equipe começou a dominar as ações contra o West Ham, em Anfield. Autor do gol de empate e da virada, o português Diogo Jota foi o primeiro a demonstrar o poder ofensivo dos Reds, seguido de Mohamed Salah, aos 74 minutos, e um doblete de Cody Gakpo (90' e 90'+3) para fechar o caixão dos Hammers.

Por fim, o jogo terminou em 5 a 1 para o Liverpool, que espera sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa da Liga Inglesa. Agora, os donos da casa focam no duelo contra o Wolverhampton, pela sexta rodada da Premier League, às 13h30 (de Brasília) desse sábado (28), no Molineux Stadium.

ARSENAL 5X1 BOLTON

Mesmo poupando parte da equipe, o Arsenal conseguiu dominar o Bolton, rival da 3ª divisão em Londres, com apenas dois titulares (Declan Rice e Bukayo Saka) para carimbar a vaga em busca de um título que o clube não conquista desde 1993.

Nos primeiros minutos da partida, a equipe comandada por Mikel Arteta encontrou dificuldades nas triangulações e acabou neutralizado pela forte marcação do Bolton.

Sem sustos, os Gunners abriram 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Rice, aos 16 minutos, e Nwaneri, aos 37. Na segunda etapa, o inglês de 17 anos brilhou e anotou mais um, Sterling ampliou e Havertz selou a tranquila vitória. O Bolton descontou com Collins, também no segundo tempo.

Com a classificação garantida, o Arsenal retorna aos gramados na briga pela liderança da Premier League. Com 11 pontos conquistados, na quarta colocação e atrás apenas de Manchester City, Liverpool e Aston Villa, a equipe enfrenta o Leicester, recém-promovido à elite inglesa, no sábado (28).