Florian Wirtz, craque do Bayer Leverkusen, mudará a rota de sua carreira. Ligado ao Bayern de Munique nos últimos meses, o meio-campista se aproximou do Liverpool nas últimas horas, e pode fechar um acordo com o clube de Merseyside nas próximas horas. A informação é do jornalista Sacha Tavolieri.

Segundo o periodista, o central confirmou aos bávaros que não vai prosseguir com a negociação, e planeja a mudança de país. A transação rumo a Anfield deve custar 150 milhões de euros (quase R$ 969 milhões de euros na cotação atual).

O Manchester City era outro interessado na contratação de Wirtz, que chegaria para substituir o ídolo Kevin de Bruyne, com saída iminente já antes do Mundial de Clubes. Porém, o alemão também já havia rechaçado as possibilidades de ser treinado por Pep Guardiola, e agora, fará parte do elenco do holandês Arne Slot.

Florian foi revelado pelas categorias de base do Colônia, mas foi comprado pelo próprio Leverkusen antes de chegar aos profissionais, com apenas 16 anos. Rapidamente, foi promovido aos profissionais, estreando em maio do mesmo ano, diante do Werder Bremen, e deu início a uma história de cinco anos no oeste alemão.

O melhor momento do meia foi na temporada 2023/24, quando protagonizou a trajetória de título da Bundesliga pelo Bayer, além da dobradinha com a Copa da Alemanha. O time, sob o comando de Xabi Alonso, ficou 51 jogos invicto, antes de perder a chance da tripleta, perdendo para a Atalanta na decisão da Europa League.

🔢 Bayern ou Liverpool: os números de Wirtz pelo Bayer Leverkusen

⚽ 197 jogos

🥅 57 gols

📤 65 assistências

🏆 Títulos: Bundesliga de 2023-24, Copa da Alemanha de 2023-24 e Supercopa da Alemanha de 2024