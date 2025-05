Alvo do Real Madrid retorna para a final da Copa da Alemanha

Especulado para reforçar o meio-campo do Real Madrid, que teve o anúncio recente de saída do croata Luka Modric, o volante Angelo Stiller voltou aos treinamentos após a recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo, e deve estar à disposição do Stuttgart para a final da Copa da Alemanha, deste sábado (24), contra o Arminia Bielefeld. A informação foi divulgada pelo jornal alemão "Bild".

Peça-chave na equipe de Sebastian Hoeness, Stiller precisou substituído aos 13 minutos do duelo entre Stuttgart e Augsburg, no dia 11 de maio, e tornou-se dúvida para a decisão da "Pokal". No entanto, o meio-campista alemão recuperou-se rapidamente e deve reforçar o clube alemão na final.

No entanto, ainda de acordo com o periódico, não está claro é se ele terá de abrir mão de participar dos jogos da Alemanha na Liga das Nações, contra Portugal e, caso avançe, o vencedor de Espanha e França. Na quinta-feira (22), Angelo Stiller entrou na lista de convocados do técnico Julian Nagelsmann para a disputa do Final Four, que acontecerá no início de junho.

Real Madrid irá contratar Angelo Stiller?

Embora haja diversos rumores sobre o interesse do Real Madrid para contratar Angelo Stiller, nenhuma negociação ainda foi confirmada pelos dois lados. Em janeiro deste ano, especulações sobre um possível interesse do Barcelona no jogador também surgiram, mas nada foi oficializado. Atualmente aos 24 anos, o volante alemão possui um contrato válido até junho de 2028 e está avaliado em 38 milhões de euros.

