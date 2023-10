O QUE VEM POR AÍ?

O Arsenal está vivendo um bom momento na Premier League, ocupando a segunda posição na tabela de classificação com 24 pontos, apenas dois pontos atrás do líder Tottenham. A equipe treinada por Mikel Arteta vem de uma vitória avassaladora por 5 a 0 sobre o Sheffield United. Este triunfo manteve os Gunners invictos há quatro rodadas, incluindo um empate com o Chelsea e uma vitória sobre o Manchester City. Além disso, na Copa da Liga Inglesa, o Arsenal avançou para as oitavas de final ao vencer o Brentford por 1 a 0.



