O QUE VEM POR AÍ?

Os Reds entram na partida contra como os grandes favoritos. A equipe está em boa forma, invicto há cinco partidas, com quatro vitórias e um empate. Atualmente, o Liverpool ocupa a quarta posição do Campeonato Inglês, ficando atrás dos rivais Tottenham, Arsenal e Manchester City. Na Copa da Liga Inglesa, o time de Jürgen Klopp avançou para as oitavas de final ao eliminar o Leicester com uma vitória convincente de 3 a 1.



+ Real Madrid acerta renovação de Vini Jr até 2027 e coloca cláusula de rescisão astronômica