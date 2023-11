O AZARÃO

O modesto Saarbrucken vai passando por maus bocados na temporada. Disputando a terceira divisão do futebol nacional, a equipe está na 15ª colocação da 3. Fussball-Liga, com 14 pontos conquistados, dois à frente da zona do rebaixamento. Nas últimas seis partidas, o Molschder venceu apenas uma, quando bateu o Arminia Bielefeld por 6 a 2. A primeira rodada da DFB Pokal trouxe uma vitória na base da vontade, quando a equipe venceu o Karlsruher por 2 a 1, com direito a gol de Kai Brünker nos acréscimos da segunda etapa.