O QUE VEM POR AÍ?

Ao contrário de suas temporadas de glória, o Blues está enfrentando dificuldades no cenário nacional. Na Premier League, o clube encontra-se apenas na 11ª posição, uma posição que não condiz com suas habituais aspirações. Com apenas 12 pontos conquistados até o momento, o Chelsea está em uma posição intermediária na tabela de classificação. A última partida da equipe na liga nacional foi decepcionante, sofrendo uma derrota por 2 a 0 para o Brentford. No entanto, mesmo com esse desempenho abaixo do esperado, o Chelsea ainda é considerado o grande favorito no confronto da Copa da Liga Inglesa, e os torcedores esperam que a equipe possa recuperar sua forma vitoriosa em competições paralelas.



+ Presidente da Fifa anuncia nova sede para a Copa do Mundo 2034