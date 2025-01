West Ham vence Fulham com gol de Paquetá e erro de Andreas Pereira

O Fulham enfrentou o West Ham e foi derrotado por 3 a 2 na 21ª rodada da Premier League. Soler, Soucek e Lucas Paquetá marcaram os gols da vitória, enquanto Iwobi descontou duas vezes para os visitantes. O confronto ocorreu nesta terça-feira (14), no Estádio Olímpico de Londres.

As atuações dos brasileiros na partida foram marcantes. Enquanto Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, falhou no primeiro gol da equipe mandante, Lucas Paquetá deixou a sua marca e contribuiu para a vitória do West Ham.

Andreas Pereira falhou no primeiro gol do West Ham na partida (Foto: Ben Stansall)

Como foi o jogo?

Os donos da casa tomaram a iniciativa da partida e tiveram as principais chances da primeira etapa. Aos 26 minutos, após cobrança de falta, Kilman saiu na frente da marcação e cabeceou para abrir o placar, entretanto, o árbitro assinalou impedimento no lance.

Pouco depois, o West Ham saiu na frente em jogada com participação de Andreas Pereira. O meia brasileiro errou um passe na entrada da área e Soucek aproveitou o vacilo para ficar cara a cara com o goleiro e marcar.

No segundo tempo, o Fulham esboçou uma reação. Aos cinco minutos, Raúl Jiménez aproveitou cruzamento e finalizou na saída de Fabianski para diminuir o placar. Aos 21 minutos, Leno tentou sair jogando, mas após pressão ofensiva, a bola sobrou para Lucas Paquetá chutar no gol vazio e ampliar o placar.

Na reta final, o Fulham voltou a apertar o adversário em busca do empate. Aos 33 minutos da etapa final, Iwobi tentou o cruzamento, ninguém desviou e a bola foi parar no fundo das redes do gol defendido por Fabianski. A partida terminou com a vitória do West Ham.

O que vem por aí?

Com a vitória, o West Ham chegou a 26 pontos na tabela da Premier League e se afastou da zona de rebaixamento. A próxima partida da equipe será no sábado (18), também no Olímpico de Londres, contra o Crystal Palace, às 12h (de Brasília).

No mesmo dia e horário, Fulham busca voltar a vencer pela Premier League. A equipe de Andreas Pereira visita o Leicester. O time possui 31 pontos na tabela. Ambas as partidas serão válidas pela 22ª rodada do Campeonato Inglês

✅ FICHA TÉCNICA

WEST HAM 3 X 2 FULHAM

PREMIER LEAGUE - 21ª RODADA

🗓️ Data e horário: 14 de janeiro, 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Londres

⚽ Gols: Soler (31'/1ºT) (WHU); Soucek (33'/1ºT) (WHU); Iwobi (6'/2ºT) (FUL); Lucas Paquetá (21'/2ºT) (WHU); Iwobi (33'/2ºT) (FUL)

⚽ ESCALAÇÕES

WEST HAM (Técnico: Julen Lopetegui)

Fabianski; Mavropanos, Kilman, Wan-Bissaka e Emerson; Soucek, Edson Álvarez, Soler e Lucas Paquetá; Kudus e Guido Rodríguez

FULHAM (Técnico: Marco Silva)

Leno; Lukic, Andersen e Bassey; Castagne, Andreas Pereira, Iwobi e Antonee Robinson; Harry Wilson, Raúl Jiménez e Smith Rowe