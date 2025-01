Odds Premier League: vale apostar no City campeão? Análise do 2º turno

Nesta terça-feira (14), a 21ª rodada do Campeonato Inglês 2024/2025 começa com Brentford x Manchester City abrindo os trabalhos. Logo após, Chelsea recebe o Bournemouth no Stamford Bridge, enquanto Nottingham Forest e Liverpool fecham o dia no City Ground, em duelo entre o terceiro colocado e o líder.

Nos mercados de longo prazo, as probabilidades estão mais chamativas do que nunca para o atual vencedor da Premier League, Manchester City, conseguir levantar o troféu pela quinta vez consecutiva.

Assim, outros azarões que vêm chamando a atenção são as equipes do Chelsea e do Nottingham Forest, que também estão próximos das primeiras posições e com odds acima de 40 para serem possíveis vencedores desta edição.

Odds para conquistar o título da Premier League 2024/2025:

Liverpool - 1.25 Arsenal - 5.50 Manchester City - 23.00 Nottingham Forest - 41.00 Chelsea - 51.00 Newcastle - 126.00

As odds foram verificadas na bet365 em 09 de janeiro às 8h47

O Manchester City pode surpreender no segundo turno?

A chance de sucesso de um possível título dos chamados azarões é baixa. No entanto, vale ressaltar que uma queda de rendimento do Liverpool já seria o suficiente para diversas equipes disputarem o título da atual edição do Campeonato Inglês, considerando que a diferença de pontos entre o líder, Liverpool, e o sexto colocado, Manchester City, é de apenas doze.

O elenco comandado por Pep Guardiola venceu as quatro últimas edições da Premier League. Na temporada passada, a equipe enfrentou uma situação semelhante na reta final, e poucos acreditavam que a equipe poderia surpreender, mas aproveitou os tropeços do Arsenal e do próprio Liverpool nas últimas rodadas e conquistou o tetracampeonato consecutivo.

Por este motivo, fazer uma aposta pequena, a famosa 'fezinha', não parece ser uma má ideia nesta altura da competição. Ainda faltam 18 rodadas para o fim da competição, ou seja, 54 pontos serão disputados e muitas reviravoltas podem acontecer, principalmente pelo fato do Liverpool ainda estar “vivo” em mais três competições paralelas.

Nottingham Forest termina no G4? O Wolverhampton será rebaixado? Veja outras opções de apostas

Sem dúvidas, a equipe que mais surpreendeu pela consistência e solidez em sua campanha no primeiro turno foi o Nottingham Forest. O clube do centro-norte da Inglaterra venceu suas seis últimas rodadas na competição e aparece na terceira posição da tabela, com apenas seis pontos a menos que o líder.

Caso vença seu próximo confronto contra o Liverpool dentro do City Ground, irá não apenas entrar de vez na briga pelo título da Premier League, mas também muito próximo de se manter por um bom tempo entre os quatro primeiros colocados. Após encarar os Reds, o Forest pega o lanterna da tabela, Southampton, e dificilmente desperdiçará pontos contra o último colocado.

Odds para terminar no Top 4 da Premier League 2024/2025:

Chelsea - 1.40

Manchester City - 1.50

Newcastle - 2.75

Nottingham Forest - 4.00

As odds foram verificadas na Betnacional em 09 de janeiro às 9h32

Analisando a parte inferior da tabela, a disputa também segue acirrada entre quatro equipes. Praticamente rebaixado, o Southampton foi capaz de somar apenas seis dos 60 pontos que disputou até o momento, tendo um aproveitamento de 10% até o final da 20ª rodada e seguindo afundado na lanterna.

Nas outras duas posições destinadas ao Z3, a briga segue intensa e ponto a ponto entre quatro equipes, sendo elas o Leicester City, Ipswich, Wolverhampton e Everton. A distância entre o penúltimo colocado, Leicester, em relação ao 16º, Everton, é de apenas três pontos, mostrando o aproveitamento similar dos envolvidos na briga para se livrar da zona de rebaixamento.

Acompanhando as últimas rodadas da Premier League, é fato que o Wolverhampton é a equipe que mais se destaca entre os clubes envolvidos na briga para se livrar da degola. Com atuações de gala do brasileiro Matheus Cunha, o time tem sido mais eficiente no setor ofensivo, sendo improvável sua queda para a segunda divisão.

Odds para Wolverhampton ser rebaixado:

Sim - 2.60

Não - 1.43

As odds foram verificadas na Estrelabet em 09 de janeiro às 9h42