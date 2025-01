Arsenal planeja investir valor astronômico em novo atacante; veja opções

O Arsenal planeja um novo investimento significativo no mercado de transferências. Necessitados de opções ofensivas após a lesão de Bukayo Saka, os Gunners têm intenção de gastar até 100 milhões de euros (cerca de R$ 625 milhões) em um jogador.

continua após a publicidade

➡️ Com Neymar na mira, Inter Miami abre espaço na folha salarial

Conforme apurado pela revista inglesa Football Today, após um período de gastos moderados, o clube londrino está disposto a abrir os cofres e realizar uma contratação de alto valor, semelhante à de Declan Rice, que se transferiu do West Ham United em 2024 por uma taxa que pode chegar a £105 milhões com adicionais.

A necessidade de um novo atacante se tornou uma prioridade para os Gunners, especialmente após a lesão de Bukayo Saka, que afetou o desempenho ofensivo da equipe. O sueco Alexander Isak, que soma 15 gols em 22 partidas pelo Newcastle United, está no radar do clube, embora uma transferência em janeiro seja improvável. Os londrinos também consideram opções temporárias, como empréstimos, enquanto busca um atacante de calibre para a próxima temporada.

continua após a publicidade

Isak comemora gol do Newcastle sobre o Arsenal na Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

Outros dois nomes no radar de Mikel Arteta, técnico do Arsenal, são Nico Williams, atacante do Athletic Bilbao e destaque da Eurocopa 2024, e Evan Ferguson, promessa de 20 anos do Brighton, embora as negociações possam enfrentar obstáculos financeiros. O Arsenal explora o mercado europeu e de outros continentes em busca de um atacante que possa fortalecer o elenco para a segunda metade da temporada.

A capacidade do clube de competir pelo título da Premier League com o elenco atual é considerada incerta, e ressalta a importância de reforços estratégicos. O time é o atual segundo colocado na Premier League, com 40 pontos, seis a menos que o líder Liverpool.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional