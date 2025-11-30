O Liverpool venceu o West Ham por 2 a 0, neste domingo (30), no London Stadium, em partida válida pela 13ª rodada da Premier League, com gols de Alexander Isak e Cody Gakpo. No entanto, outro destaque do jogo foi a expulsão de Lucas Paquetá, aos 39 minutos do segundo tempo, após receber o segundo cartão amarelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Se o brasileiro comemorou o tetracampeonato do Flamengo na Libertadores no sábado (29), o dia começou de forma menos positiva para o meio-campista. Além da derrota que deixa o West Ham na 17ª posição da tabela, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, com 11 pontos, o jogador foi expulso por reclamação.

continua após a publicidade

O camisa 10 recebeu o primeiro cartão amarelo após uma falta assinalada a favor do Liverpool nos minutos finais da partida, quando o placar estava 1 a 0 para os visitantes. Apesar de ser contido por companheiros de equipe, Paquetá continuou a reclamar e acabou punido com o segundo cartão amarelo, que resultou na expulsão.

Após a partida, ele utilizou suas redes sociais para questionar as decisões de arbitragem do confronto, além de criticar a Federação Inglesa (FA) e a Premier League. Inicialmente, republicou um vídeo de uma transmissão, que criticava seu comportamento durante as reclamações que resultaram em sua expulsão. Em seguida, Paquetá compartilhou um vídeo da "Sky Sports" abordando o lance. Abaixo, veja a manifestação de Lucas nas redes sociais:

continua após a publicidade

Tradução: É ridículo ter minha vida e carreira afetadas por dois anos sem nenhum apoio psicológico da federação. Talvez esse comportamento ridículo seja apenas um reflexo de tudo que tive que suportar e, ao que parece, continuarei a suportar! Me desculpem se não sou perfeito.

Como foi a partida? ⚽

Aos 15 minutos do segundo tempo, Gakpo recebeu na área pelo lado esquerdo e cruzou com precisão para Isak, que, praticamente da marca do pênalti, finalizou de chapa, anotando seu segundo gol desde a chegada aos Reds. Com um jogador a mais em campo nos minutos finais, o Liverpool ampliou o placar com o camisa 18, que recebeu passe na área de Joe Gomez e concluiu com firmeza de pé direito.

Com a vitória, o atual campeão alcança 21 pontos, posicionando-se na oitava posição e ainda distante dos líderes da Premier League. O West Ham, por outro lado, só não figura na zona de rebaixamento devido aos critérios de desempate.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial