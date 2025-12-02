Barcelona reencontra Atlético de Madrid após grandes jogos na última temporada
Barcelona e Atlético de Madrid irão se enfrentar pela 15ª rodada de La Liga, na terça-feira (2), no Camp Nou, às 17h (de Brasília). As equipes se encontram pela primeira vez na temporada após quatro grandes duelos em 2024/25, com quebra de tabu e jogos eliminatórios.
No histórico do confronto, o Barcelona leva vantagem, com 112 vitórias e 465 gols marcados. Já o Atlético de Madrid venceu 78 vezes, com 358 gols marcados.
Três chutes, dois gols
O primeiro encontro entre Barcelona e Atlético de Madrid foi no dia 21 de dezembro de 2024, em partida que valia a vice-liderança de La Liga, na 18ª rodada, em Monjuic. Na partida, os Culés abriram o placar com Pedri, aos 30 minutos do primeiro tempo. Do outro lado, o Atleti apenas se defendia e tentava sair em contra-ataque para tentar levar perigo ao adversário, mas com nenhuma finalização antes do intervalo.
Na segunda etapa, os colchoneros conseguiram incomodar mais o Barça, principalmente em escapadas pelos lados, com Nahuel Molina e Julián Alvarez. Aos 60 minutos, Rodrigo de Paul aproveitou sobra na entrada da área e, em chute colocado, igualou o placar. O Barcelona seguiu superior, com as melhores chances, totalizando 19 finalizações na partida, porém, no último lance, Molina escapou pela direita e cruzou rasteiro para Alexander Sorloth, que completou na segunda trave e sacramentou o gol do Atleti.
Com três finalizações na partida, o clube da capital venceu o confronto e, naquele momento, assumiu a vice-liderança de La Liga. Além disso, foi a primeira vitória colchonera em Barcelona desde 2006.
Batalha na Copa do Rey
Na partida de ida da Copa do Rey, no Estádio Olímpico, realizado no dia 25 de fevereiro, o Atlético de Madrid começou com tudo e abriu 2 a 0 em apenas seis minutos, com Julián Alvarez e Antoine Griezmann. Porém, ainda no primeiro tempo, Pedri, Pau Cubarsí e Iñigo Martínez marcaram e viraram o jogo ao Barcelona.
Já na reta final da segunda etapa, Robert Lewandowski ampliou a vantagem dos Culés, mas, aos 39 e aos 48, Marcos Llorente e Alexander Sorloth anotaram para o Atleti, que empatou a partida em 4 a 4.
Virada em Madri
No returno de La Liga, no Metropolitano, o Barcelona devolveu a virada sofrida em casa, no dia 16 de março, pela 28ª rodada. Na partida, o Atleti abriu 2 a 0 com Alvarez e Sorloth, já aos 25 minutos do segundo tempo. Porém, com brilho de Lamine Yamal, Ferran Torres e Lewandowski, os Culés viraram o jogo, com dois gols já nos acréscimos.
Com o resultado, o Barça aproveitou o bom momento e seguiu na liderança da competição, com 63 pontos, contra 60 do Real Madrid. Já o Atleti, que vivia momento ruim na temporada, seguiu em terceiro, com 56 pontos.
O último encontro
A última partida entre Barcelona e Atlético de Madrid na temporada passada foi pela partida de volta da Copa do Rey, em Madri. Após o empate maluco por 4 a 4 na ida, o confronto definitivo foi mais morno, com uma vitória simples do Barcelona por 1 a 0, com gol de Ferran Torres, ainda na primeira etapa. Com amplo domínio catalão, o Barça chegou na final, na qual venceu o Real Madrid, por 3 a 2.
