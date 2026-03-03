André brilha, marca nos acréscimos e Wolves derrotam Liverpool
Brasileiro marcou seu primeiro gol com a camisa do time inglês
O Wolverhampton surpreendeu o Liverpool e venceu por 2 a 1 nesta terça-feira (3), no Molineux, pela Premier League. O grande personagem da noite foi o brasileiro André, que marcou nos acréscimos o gol da vitória – o primeiro dele com a camisa dos Wolves – e garantiu o segundo triunfo consecutivo da equipe no campeonato.
O resultado freou a sequência positiva dos Reds, que vinham embalados por três vitórias nas últimas rodadas e tinham a chance de entrar na zona de classificação para a Champions League. Com a derrota, o Liverpool permanece na quinta colocação, com 48 pontos. Já os Wolves, mesmo ainda na lanterna, chegaram aos 16 pontos e mantêm viva a esperança de reação na reta final.
A história do herói da noite tem um capítulo especial. Em 2023, André era tratado como prioridade pelo Liverpool, mas o Fluminense segurou a negociação por conta da disputa da Libertadores. O volante acabou se transferindo para o Wolverhampton em 2024 e, nesta temporada, marcou justamente contra o clube que tentou contratá-lo.
Como foi o jogo entre Wolves x Liverpool?
A partida começou em ritmo morno. O Liverpool teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. A equipe de Arne Slot trocava passes no campo ofensivo, porém esbarrava na marcação organizada dos donos da casa.
Os Wolves, por sua vez, apostavam em transições rápidas e na intensidade do meio-campo formado por João Gomes e André. Ainda assim, as oportunidades reais de gol foram raras na etapa inicial, que terminou empatada sem gols.
O cenário mudou no segundo tempo. O jogo ficou mais aberto e as equipes passaram a encontrar espaços. Aos 32 minutos, o Wolverhampton abriu o placar após falha defensiva do Liverpool. Van Dijk não conseguiu cortar lançamento longo, e a bola sobrou para Rodrigo Gomes, que avançou e tocou por cima de Alisson para fazer 1 a 0.
O Liverpool reagiu pouco depois. Em erro na saída de bola dos Wolves, Salah recuperou a posse, avançou e finalizou com firmeza para empatar a partida. O gol recolocou os visitantes no jogo e parecia encaminhar ao menos um ponto fora de casa.
Mas o desfecho reservava outro protagonista. Já nos acréscimos, em lance na entrada da área, André arriscou a finalização. A bola desviou no meio do caminho, enganou Alisson e morreu no fundo das redes. O gol selou a vitória por 2 a 1.
O que vem por aí?
As equipes voltam a se enfrentar já na sexta-feira (6), às 17h (de Brasília), novamente no Molineux, desta vez pela Copa da Inglaterra. Depois disso, o Liverpool encara o Galatasaray, fora de casa, no dia 10 de março, às 14h45 (de Brasília), pela Champions League, e recebe o Tottenham no dia 15, às 13h30 (de Brasília), pela Premier League.
