Antigo alvo do Botafogo celebra classificação histórica na Europa League

Alvo recente do Botafogo no mercado de transferências, o volante brasileiro Júlio Romão alcançou um feito inédito com a camisa do Ferencváros, da Hungria. Na última quinta-feira (26), a equipe venceu o Ludogorets, da Bulgária, por 2 a 0, e garantiu pela primeira vez em sua história a classificação para as oitavas de final da Liga Europa.

Virada e a marca histórica

A vaga foi confirmada com uma virada no placar agregado. Após perder o jogo de ida fora de casa por 2 a 1, o Ferencváros fez valer o mando de campo para reverter a desvantagem e carimbar o passaporte para a próxima fase. Romão, que foi acionado no decorrer do segundo tempo, comemorou o marco alcançado pelo clube.

— É um momento de muita felicidade. Alcançar essa marca com esse clube é gratificante demais. Vamos estar agora na história do clube para sempre — celebrou o volante.

Desafio contra o Braga

Na próxima fase da competição continental, a equipe húngara terá pela frente o Braga, de Portugal, em datas e horários que ainda serão definidos pela Uefa. Ciente da dificuldade do novo desafio valendo vaga nas quartas de final, o jogador pregou cautela e foco na preparação para o embate.

— É um grande clube. Temos que continuar trabalhando forte. Agora o nível do adversário aumenta. Jogar contra esses clubes requer muita sabedoria, temos que minimizar ao máximo nossos erros para conseguir um resultado positivo contra clubes como esses — analisou Romão.

Júlio Romão em ação pelo Ferencváros (Foto: Divulgação)

Investidas do Botafogo

O momento de destaque na Europa ocorre poucos meses após o atleta entrar no radar do futebol brasileiro. No fim do ano passado, o Botafogo formalizou três propostas para tentar repatriar o volante.

A segunda oferta apresentada pela diretoria alvinegra girou em torno de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação atual). No entanto, o Ferencváros exigiu o pagamento integral da multa rescisória, estipulada em 3 milhões de euros, exigindo pelo menos o dobro da quantia ofertada para liberar o brasileiro. Os valores da terceira e última investida não foram revelados pelas partes.

