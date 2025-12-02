Virginia Fonseca defende Vini Jr após críticas nas redes sociais

A influenciadora digital Virginia Fonseca defendeu o namorado Vini Jr diante de críticas sobre sua aparência nas redes sociais. Em entrevista concedida ao portal Leo Dias, na última segunda-feira (1), a modelo destacou qualidades do jogador de futebol além da estética física.

Virginia minimizou o impacto dos comentários negativos sobre o atleta. Ela destacou a importância de valorizar outros aspectos além da aparência física. Além disso, a influenciadora também comentou sobre como as críticas podem afetar a relação.

— Eu acredito que não magoa ele, acredito que ele já esteja acostumado. Mas enfim, acho que vai muito além de beleza. A beleza interior vale muito mais do que a beleza exterior e o Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa que quem conhece, se apaixona. Impossível não se apaixonar por ele — disse a influenciadora.

Durante a entrevista, a influenciadora também comentou sobre como conquistou o jogador. O casal completou um mês de relacionamento no final de novembro. Na ocasião, Vini Jr. presenteou a namorada com um buquê de rosas.

— Tem um perfume que é afrodisíaco e chama atenção mesmo. É você passar e chamar atenção, é bizarro. Aí tem que perguntar para ele o que conquistou, mas eu faço minha parte, fico cheirosa — contou.

Namoro de Vini Jr e Virgínia

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr. aconteceu no final de outubro. Ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid foi quem tomou a iniciativa de tornar o casal oficial. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora.

Os primeiros contatos entre Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.