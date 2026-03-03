Barcelona vence por 3 a 0, mas cai para o Atlético de Madrid na Copa do Rei

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3 a 0 na noite desta terça-feira (3), no Spotify Camp Nou, mas acabou eliminado da Copa do Rei. A vitória não foi suficiente para reverter a goleada por 4 a 0 sofrida no jogo de ida, no Metropolitano.

Com o resultado, os colchoneros garantiram vaga na final com o placar agregado de 4 a 3 e aguardam o vencedor do confronto entre Athletic Bilbao e Real Sociedad para conhecer o adversário na decisão.

Como foi o jogo entre Atlético de Madrid x Barcelona?

A equipe de Hansi Flick entrou em campo com a missão de reverter a vantagem construída pelos rivais. Desde o início, o Barcelona pressionou e encurralou o Atlético em seu campo. Logo no primeiro minuto, Fermín assustou com um chute que raspou o travessão. Aos 11 minutos, porém, o primeiro revés: Koundé sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Balde, com Cancelo passando para a lateral direita.

O Barcelona seguiu no ataque, com Raphinha e Ferran Torres levando perigo, mas parando nas defesas de Musso. O Atlético pouco criava nos primeiros 20 minutos. Aos 27, o gol que acendeu a esperança. Em uma jogada de escanteio curto, Lamine Yamal, mesmo em seu lado menos habilidoso, driblou Lookman com maestria e cruzou rasteiro. Marc Bernal apareceu livre para empurrar para as redes: 1 a 0.

O gol deu ainda mais energia ao Barcelona. Raphinha quase ampliou com uma cabeçada que passou rente à trave. Nos acréscimos da primeira etapa, Pedri recebeu de Ferran Torres dentro da área e sofreu falta clara de Pubill. Na cobrança do pênalti, Raphinha deslocou Musso com categoria e marcou o segundo, levando a partida para o intervalo com 2 a 0 no placar.

Raphinha comemorando o gol marcado no duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid (Foto: Lluis Gene/AFP)

O Atlético voltou para o segundo tempo tentando mudar a postura, mas o Barcelona manteve a intensidade. Aos dez minutos, mais uma jogada de Lamine Yamal deixou Ferran Torres em ótima posição, mas Musso fez defesa espetacular. O goleiro do Atlético voltou a brilhar em sequência, com defesas em chutes de Fermín e Bernal.

O segundo revés físico do Barcelona veio aos 25 minutos: Balde, que havia entrado no lugar de Koundé, deixou o campo em lágrimas com uma lesão muscular. Araújo entrou em campo e foi improvisado como atacante nos minutos finais.

Aos 30 minutos, em mais uma jogada de escanteio curto, João Cancelo cruzou e encontrou novamente Bernal, que esticou a perna para marcar seu segundo gol no jogo, o terceiro do Barcelona na partida. O gol passou por revisão do VAR por possível impedimento, mas foi confirmado pelo árbitro De Burgos.

Os minutos finais foram de tirar o fôlego. O Barcelona se lançou ao ataque com todos os jogadores, Pedri visivelmente exausto e mancando em campo, mas o time não poupou esforços em busca do quarto gol. O Atlético, totalmente retraído, se segurava como podia. Gerard Martín teve uma oportunidade perto do fim, mas a defesa colchonera resistiu.

Quando o árbitro apitou o final da partida, os jogadores do Barcelona desabaram no gramado, completamente esgotados após 90 minutos de entrega total. O time catalão venceu por 3 a 0, fez uma partida monumental, mas não conseguiu o quarto gol que levaria a decisão para o tempo extra. O Atlético de Madrid, mesmo pressionado, segurou o resultado e garantiu vaga na final da Copa do Rei, 13 anos depois de sua última decisão na competição.

O Barcelona, além da eliminação, lamenta as lesões de Koundé e Baldé, que deixaram o campo com problemas musculares e serão avaliados pelo departamento médico nos próximos dias.

