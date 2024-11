Saiba como votar em Vini Jr no Fifa The Best 2024

Vini Jr, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, está entre os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo na votação do Fifa The Best 2024. Além de capitães, treinadores de seleções e representantes da mídia, torcedores também podem votar. O Lance! mostra para você todos os detalhes da votação para a categoria.

A votação popular, que vai até o dia 10 de dezembro, acontece por meio do site oficial da premiação. Ao acessar no link do site oficial, as categorias indicadas aparecerão na parte superior da tela. Assim, basta clicar em "The Best Fifa - Melhor Jogador". Ao selecionar o brasileiro, a plataforma solicitará que o torcedor faça um login. Ao cadastrar o e-mail, basta, posteriormente, fazer a votação.

Vini Jr entre os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo (Foto: Reprodução)

Além de Vini Jr, outros 10 nomes foram indicados ao prêmio. Confira:

Rodri - Manchester City;

Bellingham - Real Madrid;

Lionel Messi - Inter Miami;

Lamine Yamal - Barcelona;

Valverde - Real Madrid;

Wirtz - Bayer Leverkusen;

Kylian Mbappé - Real Madrid;

Carvajal - Real Madrid;

Haaland - Manchester City;

Kroos - Real Madrid.