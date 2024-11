Volante do Tottenham e da seleção uruguaia, Rodrigo Bentancur foi suspenso por sete jogos após acusação de injúria racial contra o seu companheiro de equipe, o coreano Heung-min Son. A punição foi divulgada em nota pela FA (Football Association, a Federação Inglesa de Futebol) nesta segunda-feira (18).

A suspensão não foi a única sanção recebida por Bentancur, que também foi multado em 100 mil libras (R$ 730 mil). Vale destacar que os sete jogos nos quais o Tottenham não poderá contar com o volante são apenas os confrontos de competições inglesas. Assim, as partidas contra o Brasil, pelas Eliminatórias, e as da Liga Europa estão livres para atuação do jogador uruguaio.

Relembre o caso

Embora a decisão tenha sido divulgada nesta segunda-feira (18), e a acusação realizada em setembro, os comentários discriminatórios foram feitos no mês de junho, em entrevista concedida pelo meio-campista à emissora de televisão "Canal 10", do Uruguai.

Na ocasião, o repórter pediu para Bentancur uma camisa de Son, quando o uruguaio respondeu: "Do Sonny ou de um primo do Sonny? São todos mais ou menos iguais".

A repercussão negativa da brincadeira fez com que o volante se desculpasse imediatamente, reconhecendo que o comentário foi um erro e uma "brincadeira de mau gosto". O Tottenham, por sua vez, emitiu comunicado reforçando o seu compromisso no combate à discriminação étnica.

Nota da Federação Inglesa de Futebol

"Foi alegado que o meio-campista do Tottenham Hotspur violou a Regra E3.1 da FA ao agir de maneira imprópria e/ou usar palavras abusivas e/ou insultuosas e/ou desacreditar o jogo. Foi alegado ainda que isso constitui uma "violação agravada", definida na Regra E3.2 da FA, pois incluía uma referência - expressa ou implícita - à nacionalidade e/ou raça e/ou origem étnica.



Rodrigo Bentancur negou essa acusação, mas a Comissão Reguladora independente considerou que ela estava provada e impôs suas sanções após uma audiência. Seus motivos escritos para essas decisões podem ser vistos abaixo."

