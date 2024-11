Neste domingo (17), Marta brilhou pelo Orlando Pride na National Women's Soccer League. Em duelo com o Kansas City Current de Debinha, a craque brasileira marcou uma pintura que garantiu a vitória de seu time por 3 a 2 e colocou o Purple na final da competição pela primeira vez em sua história.

continua após a publicidade

➡️ Artilheiro da temporada europeia rechaça possível saída para o United

O gol da camisa 10 aconteceu já aos 37 minutos do segundo tempo. Barbra Banda roubou bola de Kayla Sharples no meio do campo, e Marta pegou a sobra para arrancar em direção à área. Ao levar para a perna direita, ameaçou finalizar e cortou, deixando Sharples e Alana Cook no chão. A goleira Schult saiu do gol, mas também foi driblada, e a seis vezes melhor do mundo empurrou para o fundo das redes e comemorou efusivamente o tento.

Antes, Debinha havia aberto o placar para as visitantes; McCutcheon, no fim da primeira etapa, e Banda, aos 8' da segunda, viraram o jogo. A pintura da alagoana registrou o terceiro gol do Orlando, e ainda houve tempo para Vanessa DiBernardo cobrar pênalti e descontar nos acréscimos, de forma insuficiente para o empate.

continua após a publicidade

👀 VEJA O GOLAÇO DE MARTA PELO ORLANDO PRIDE

Com o triunfo, o Pride, que havia sido líder na temporada regular com 60 pontos em 26 jogos, garantiu o lugar na decisão. O duelo pelo troféu será contra o Washington Spirit, que empatou em 1 a 1 com o Gotham FC e venceu nos pênaltis por 3 a 0 na outra semifinal; o confronto está marcado para o sábado (23), às 22h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Marta já tem dez gols na competição e é a vice-artilheira do Orlando Pride, atrás apenas de Barbra Banda, com cinco a mais. A maior marcadora de gols até o momento na NWSL é Temwa Chawinga, justamente do Kansas, com 21 bolas na rede.