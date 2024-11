Cristiano Ronaldo foi o grande destaque na vitória de Portugal contra a Polônia, pela Nations League, na sexta-feira (15). Além disso, o camisa 7 bateu mais um recorde na sua carreira: o jogador com mais vitórias por seleções na história do futebol.

Com dois gols, um deles uma obra-prima de voleio, Cristiano liderou a goleada por 5 a 1 no Estádio do Dragão, que garantiu a primeira colocação do Grupo 1 da competição. Dessa maneira, o craque conseguiu a vitória número 132 na carreira como jogador da seleção portuguesa. Anteriormente, o recorde era de Sergio Ramos, com 131 triunfos pela Espanha.

CR7 é o maior artilheiro em jogos por seleção, com 135 gols marcados em 217 partidas por Portugal. Para completar mais um feito, faltam apenas duas partidas para igualar o recorde de jogador com mais partidas por uma seleção. Soh Chin Ann, que atuou pela Malásia entre 1969 e 1984, possui 219 jogos com o país.

Portugal volta a campo na segunda-feira (18), às 16h45 (de Brasília), em duelo com a Croácia. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações.

