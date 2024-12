O atacante Vitor Roque está escrevendo uma nova história no futebol espanhol. Se o início foi difícil e com poucas oportunidades, esta temporada veio para apagar a má impressão da última e ser um recomeço.

Na vitória do Bétis sobre o Villarreal neste domingo, Vitor Roque foi protagonista e referência no ataque. O brasileiro abriu o placar aos 32 minutos após sofrer falta na entrada da área. No entanto, dois minutos depois, a equipe perdeu Ezequiel Ávila, que foi expulso.

Mesmo com um a menos, o Bétis conseguiu ampliar o placar com dois minutos do segundo tempo com Lo Celso. Pouco tempo depois, o Villarreal diminuiu com Álex Bena. A partida terminou em 2 a 1 para os visitantes.

Com o gol marcado, Vitor Roque não só assumiu a vice-artilharia da equipe em La Liga, como também igualou o número de gols de Rodrygo, do Real Madrid, na competição. Ambos têm 14 participações em 17 jogos disputados e quatro gols marcados.

Rodrygo em ação contra o Rayo Vallecano (Foto: Pierre Philippe Marcou/AFP)

Vitor Roque pensou em desistir do futebol

Devido à experiência negativa em sua passagem pelo Barcelona, Vitor Roque revelou que pensou algumas vezes desistir do futebol, pois "precisava ser feliz". Em entrevista à "ESPN", o atacante desabafou sobre a época em que defendeu o time catalão.

- Eu falava para a minha mãe que não precisava de nada disso. Que eu precisava apenas ser feliz. Só que, às vezes, precisa passar por momentos assim para aprender a superar e que não fácil, que faz parte do sucesso. Pensava na nossa roça, que queria ir para lá e ficar tranquilo, sem preocupações. É muita pressão. Mas agora é seguir em frente, ter força mental, com humildade, para que tudo saia bem.

