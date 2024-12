Atitude de Vitor Roque no reencontro com o Barcelona é destaque em jornais espanhóis

O atacante Vitor Roque, emprestado pelo Barcelona ao Real Betis, reencontrou a ex-equipe em duelo realizado neste sábado (7). Antes de a bola rolar, o brasileiro parou para cumprimentar todos os ex-companheiros no banco de reservas, e até atrasou o início do jogo para isso. A atitude foi destacada por vários dos principais jornais esportivos espanhóis.

Jornais destacam gesto de Vitor Roque contra o Barcelona

"Grande gesto de Vitor Roque antes da partida", escreveu o "Marca".

"Gesto emotivo de Vitor Roque com todo o banco do Barça em Villamarín", publicou o "Cronica Global".

"Vitor Roque retrasou o início da partida para cumprimentar todo o banco do Barcelona", destacou o "El Desmarque".

"A imagem insólita do Betis x Barça: Vitor Roque atrasou a partida para cumprimentar ex-companheiros e Hansi-Flick (técnico do Barcelona)", informou o "Ok Diario".

Em campo, brasileiro é fundamental para o Betis

A partida entre Betis e Barcelona, válida pela 16ª rodada de La Liga, terminou empatada por 2 a 2, com participação fundamental de Vitor Roque. Quando a equipe da casa perdia por 1 a 0, o brasileiro sofreu pênalti, cometido por De Jong e convertido por Giovanni Lo Celso. Os demais gols foram marcados por Diao (Betis), Lewandowski e Ferran Torres (Barcelona).

O Betis é o 11º colocado do Campeonato Espanhol, com 21 pontos, 17 a menos que o líder Barcelona. Vitor Roque marcou três gols em 13 jogos de La Liga com a camisa da atual equipe. Na temporada passada, balançou as redes duas vezes em 14 partidas pelo Barça. O brasileiro está emprestado até o fim de junho. No entanto, segundo a imprensa espanhola, o acordo também prevê possível renovação por mais um ano ou compra em definitivo.