Vitor Roque abre jogo sobre sua saída do Barcelona: ‘Pensei que o tratamento fosse diferente’

Vitor Roque jogou no Barcelona por oito meses antes de ser emprestado (Foto: PAU BARRENA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 10:07 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira Sub-20 venceu o México por 2 a 1, em amistoso na noite desta quinta-feira (5). Na zona mista após a partida em São Januário, Vitor Roque, capitão da Seleção Sub-20, comentou sobre sua situação na Europa e como foi a saída do Barcelona.

➡️Brasil sub-20 vence México em amistoso com gol de atacante do Vasco

Após oito meses vestindo a camisa blaugrana, o atacante de 19 anos foi emprestado para o Real Betis, da Espanha, até junho de 2025. No Barcelona, Vitor Roque não viu muitas oportunidades chegarem, nem com Xavi, nem com o atual técnico Hansi Flick, ao atuar em apenas 16 partidas, sendo apenas duas delas como titular.

- Foi um pouco complicado para mim. Tive algumas oportunidades, mas não da forma que eu pensei que seria. Estou com a cabeça tranquila. Agora estou focado no Betis, e agradecer a Deus sempre pela oportunidade de mais uma vez estar vestindo a camisa da Seleção aqui. - admitiu Vitor Roque.

Vitor Roque foi emprestado pelo Barcelona ao Real Betis (Foto: Pau Barrena/AFP)

Frustrado pela forma como foi sua passagem pelo clube espanhol, Vitor Roque admite que esperava outra recepção, quando foi ao Barcelona como grande joia com apenas 18 anos. Mesmo que não tenha sido como pensou, Roque vê os meses no Barça como "um sonho realizado, só de estar lá".

- Acho que (foi complicado) ao todo. Pensei que seria diferente, tanto no tratamento, tanto na forma de jogar, da diretoria falar comigo. Mas passou, fico feliz de ter a oportunidade no Betis e novamente estar vestindo a camisa da Seleção - comentou o atacante.

➡️Em grande fase no PSG, Beraldo fala sobre experiência de trabalhar com Dorival e Luis Enrique

➡️Mundial Sub 20: onde assistir Brasil x Canadá

Embora não tenha dado certo para Roque no Barcelona, o camisa 9 se mantém positivo e focado em sua nova oportunidade na Europa, além do seu lugar na Seleção Sub-20. O "Tigrinho", como é apelidado, entende que o tratamento psicológico fora de campo o ajudou a lidar bem com a situação.

- Eu sempre fiz terapia, sempre fiz com um coach mental. Sempre me ajudou, desde os 16 anos, que passei por uns obstáculos também. Sempre me ajudou. Hoje procuro fazer também, tem me ajudado bastante por passar por diversos obstáculos. - completou.

Vitor Roque é capitão da Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Vitor Roque já fez sua estreia pelo Real Betis, na partida contra o Real Madrid no último domingo (1). Em Data Fifa, o próximo jogo do atacante é com a camisa brasileira, e faixa de capitão, em confronto contra o México neste domingo (8), às 18h30 (de Brasília), em São Januário.