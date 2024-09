França e Itália enxergam clássico pela Liga das Nações como chance de apagar decepções da Euro

Luciano Spalletti e Didier Deschamps comandam as seleções de Itália e França, respectivamente (Fotos: Alberto Pizzoli/AFP; Franck Fife/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 07:30 • Paris (FRA)

O duelo entre França e Itália, que acontece nesta sexta-feira (6) às 15h45 (hora de Brasília) no estádio Parque dos Príncipes, pela estreia na Liga das Nações da Uefa, é a primeira chance que as duas gigantes do futebol de seleções terão de apagar as suas respectivas decepções na última edição da Eurocopa.

Cotada entre as favoritas, a Azzurra foi eliminada precocemente diante da Suíça, ainda nas oitavas de final do torneio. Os Bleus foram um pouco além: caíram na semifinal diante da Espanha, os campeões da competição; ainda assim, o rendimento abaixo do esperado, tanto individual quanto coletivamente, gerou uma série de críticas aos franceses.

As reações à queda, claro, foram distintas: de um lado, o técnico Didier Deschamps, técnico campeão do mundo em 2018, manteve a base de jogadores que disputaram a Euro, com poucas novidades na lista atual. Na prática, foi como se a eliminação no torneio continental não tivesse impacto algum em seu trabalho à frente da França, que já dura 12 anos.

Luciano Spalletti, por outro lado, veio a público recentemente para assumir a culpa pelo mau desempenho da seleção italiana, além da eliminação prematura. Ainda assim, o técnico achou melhor mudar algumas peças do seu elenco e dar oportunidades a jogadores mais jovens, o oposto de seu adversário, como se estivesse dividindo com os atletas a responsabilidade pelo fracasso da Azurra. .

- Quero criar um grupo forte, dar chances aos jovens. Temos o potencial para subir de nível. Sei que houve jogadores fortes que ficaram de fora e é minha responsabilidade. Não haverá mais testes, voltaremos a jogar com três zagueiros - disparou o técnico.

Mbappé revelou como a disputa da Liga das Nações pode prejudicar um trabalho em andamento (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Diante deste cenário, a conquista da Liga das Nações passou a ser encarada como uma boa oportunidade para que os trabalhos em andamento ganhem fôlego até a Copa do Mundo de 2026. A fala de Mbappé em entrevista coletiva concedida na véspera do clássico, na qual o craque destaca o impacto negativo que uma derrota na competição pode causar, dá o tom.

- Já vencemos (a competição, em 2021), não causou nenhum entusiasmo e quando perdemos foi uma explosão. Nos sentíamos como se fôssemos um lixo. É uma partida (diante da Itália) que deve ser vencida. Depois da Euro, é importante entrar com o pé direito nesta competição - disse o francês.

França e Itália estão no Grupo 2 da Divisão A, ao lado de Bélgica e Israel. Os dois primeiros classificados na chave avançam para as quartas de final, que será disputada em jogo único. O vencedor da Liga das Nações da temporada 2024/25 será conhecido no meio do próximo ano.