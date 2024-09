Em grande fase no PSG, Beraldo fala sobre experiência de trabalhar com Dorival e Luis Enrique

Foto: Léo Sguaçabia







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 06/09/2024 - 08:08 • São Paulo (SP)

A grande fase dentro de campo que vive o zagueiro Lucas Beraldo também é reflexo dos treinadores que trabalham com o jogador. Atualmente no Paris Saint-Germain, clube que chegou em janeiro, o brasileiro tem em seu dia a dia Luis Enrique, que comandou por anos a seleção espanhola e, agora, treina o time francês. Além dele, Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira e que vem convocando o jovem para as disputas do Brasil.

+ Beraldo revela influência de brasileiro em início elogiado no PSG

- Cada treinador tem sua maneira de pensar e lidar com os atletas, e eles são muito bem sucedidos dentro das suas ideias de futebol e gestão de grupo. São dois grandíssimos treinadores, com conceitos de jogo com os quais eu me identifico - disse Beraldo, em entrevista exclusiva ao Lance!.

- Em comum, acho que os dois prezam muito por manter a bola e sempre tentar propor o jogo o tempo todo, embora de jeitos diferentes. Pelo meu estilo, isso facilitou o meu encaixe e eu sinto que ambos sabem aproveitar muito bem aquilo que eu posso oferecer de melhor - continou o zagueiro.

Concentrado com a Seleção Brasileira que vai disputar mais dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, sendo o primeiro nesta sexta-feira (6), contra o Equador, em Curitiba, Beraldo tem como inspiração dois zagueiros: Miranda, já aposentado, e Marquinhos, companheiro de PSG.

- É verdade, em pouco tempo de carreira, eu tive o privilégio de ter meus ídolos ao meu lado. O Miranda foi uma figura fundamental no meu início, me ajudou em todos os quesitos, de centrar minha cabeça e me tranquilizar para fazer o que eu sei fazer. Treinar junto de um cara que é um modelo de profissional como ele foi uma inspiração. O mesmo eu posso dizer do Marquinhos, que é um profissional exemplar - afirmou o zagueiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Acho que as experiências que estou vivendo com ele no PSG e na Seleção não têm preço. Com o Miranda só pude jogar uma partida, que foi a minha estreia, mas com o Marquinhos espero ter a sorte de jogar junto por muitos anos ainda. Formamos uma parceria forte - completou.

Após a partida contra o Equador, Beraldo viaja com o elenco para Assunção, já que o Brasil vai encarar o Paraguai, na terça-feira (10).