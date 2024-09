Brasil sub-20 vence México em amistoso com gol de atacante do Vasco

Rayan marcou o gol que garantiu a vitória do Brasil (Fotos : Staff Images/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 20:27 • Rio de Janeiro (RJ)

A equipe sub-20 do Brasil venceu o México por 2 a 1, em amistoso na noite desta quinta-feira (5). Arthur Dias, do Athletico-PR, e Rayan, do Vasco, balançaram a rede para a Seleção. Já João Souza diminuiu para os mexicanos com um gol contra. O jogo foi em São Januário.

⚽ COMO FOI O JOGO?

Brasil e México fizeram um jogo equilibrado durante o primeiro tempo. As seleções se estudaram e não movimentaram o placar.

A emoção ficou para o segundo tempo. O Brasil melhorou com as substituições feitas pelo técnico Ramon Menezes e abriu o placar com Arthur Dias. Em seguida, Rayan ampliou. Porém, o México não se intimidou e diminuiu com um gol contra de João Souza.

Arthur Dias abriu o placar para a Seleção Brasileira (Foto : Staff Images/CBF)

📅 O QUE VEM POR AÍ?

O sub-20 do Brasil volta a enfrentar o México neste domingo (8), às 18h30. A bola vai rolar, de novo, em São Januário.