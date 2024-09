Mundial Sub 20: onde assistir Brasil x Canadá

Jogadoras do Brasil perfiladas antes de jogo contra Fiji Foto: Fabio Souza/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 21:26 • Rio de Janeiro

Após início avassalador com 2 vitórias e 12 gols marcados, a seleção brasileira feminina encara o Canadá, nesta sexta-feira (6), em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial sub-20.



A Copa do Mundo sub-20 acontecerá entre 31 de agosto e 22 de setembro na Colômbia. As brasileiras lutam pelo título inédito da competição, que acontece a cada dois anos.



O melhor desempenho do Brasil na história do Mundial foi um terceiro lugar conquistado em duas oportunidades: em 2006 e na última edição, em 2022, quando perdeu para o Japão nas semifinais e superou os Países Baixos na disputa da medalha de bronze.







Na edição atual, são 24 seleções divididas em 6 grupos e os dois primeiros colocados avançam para as oitavas de final, além dos quatro melhores terceiros colocados. Comandado pela técnica Rosana Augusto, o Brasil está no grupo B da primeira fase do Mundial sub-20, que tem também as seleções de Fiji, França e Canadá.



Campanha do Brasil na primeira fase:



Jogo 1: Brasil 9x0 Fiji

Jogo 2: França 0x3 Brasil



Jogo 3: Canadá x Brasil



MUNDIAL SUB 20 DE FUTEBOL FEMININO 2024: onde assistir a Brasil x Canadá?

Data: 6 de setembro (sexta-feira)

Horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir ao jogo: SporTV, Caze TV e streaming Fifa+