Vítor Pereira ignora Brasil e exalta Inglaterra como o ‘país do futebol’

O técnico Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, não poupou elogios à Premier League após a vitória do Wolverhampton sobre o Manchester United por 1 a 0 nesta quinta-feira (26), no Molineux Stadium, em duelo válido pela 18ª rodada. O apelido "país do futebol" costuma ser relacionado ao Brasil, mas o português externou os créditos à Inglaterra, local onde o esporte foi criado.

continua após a publicidade

➡️ Boxing day: o que é, por que é disputado, quais times jogam

- É o país do futebol, uma coisa diferente. O tempo não é como o nosso, aqui é para o futebol e para trabalhar. Cada jogo é um desafio enorme, mas sabem bem participar. Estava habituado a ver o Boxing Day sentado no sofá, e sempre tive vontade de estar cá. Agora vou desfrutar e trabalhar muito para merecer estar aqui - afirmou à DAZN.

Vítor Pereira teve o nome gritado pela torcida do Wolves após a vitória. Contagiado pelo clima, o português admitiu estar tentado a ir abraçar os fãs na arquibancada.

continua após a publicidade

- É a segunda vez que os torcedores ficam à espera de que eu vá à arquibancada, e eu tenho de corresponder. Às vezes sinto-me um bocadinho abençoado, pois esta ligação em tão pouco tempo. Tem sido uma química que tenho adorado sentir. Nem consigo expressar bem a felicidade que sinto do ponto de vista profissional.

O técnico ainda falou sobre o desempenho do brasileiro Matheus Cunha, destaque no confronto contra o United. Segundo ele, o atacante é um "jogador top, especial, e pode fazer a diferença nos detalhes".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O que vem pela frente para o Wolves?

Com o resultado, o Wolverhampton segue na luta contra o rebaixamento da Premier League. O clube alcançou os 15 pontos e está na 17ª posição, subindo duas posições na tabela. Na próxima partida, os Lobos enfrentam o Spurs no dia 29 de novembro, às 12h, no Tottenham Hotspur Football Stadium.