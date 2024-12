Guardiola revela que jogadores do Manchester City pedem reforços para janeiro

Ainda em crise, o Manchester City empatou por 1 a 1 com o Everton nesta quinta-feira (26), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em partida válida pela 18ª rodada da Premier League. A janela de transferência de janeiro é vista como uma saída para a atual situação da equipe. Além do técnico Pep Guardiola, os jogadores também reconheceram a necessidade de reforçar o elenco para a segunda metade da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid altera nome do Santiago Bernabéu por razões comerciais; entenda

Se pudermos, temos que trazer jogadores em janeiro, com certeza. Acho que até os jogadores (do City) se perguntam isso, vamos trazer reforços? Sim, por favor! afirmou Guardiola

Mesmo ciente de que o City precisa se recuperar com urgência, Guardiola não quer que os possíveis reforços cheguem apenas com a missão de tirar o time da crise. Segundo ele, as contratações devem ser feitas visando um projeto a médio e longo prazo.

- A janela de inverno (na Europa) não é fácil. Temos que trazer reforços, mas temos que buscar jogadores para os próximos três, quatro, cinco anos - analisou o técnico.

continua após a publicidade

Com o resultado, o City manteve a sexta colocação, com 28 pontos, e soma nove derrotas, três empates e apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Agora, os Sky Blues enfrentam o Leicester, fora de casa, no próximo domingo (29), às 11h30 (de Brasília).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Crise no Manchester City

Somado ao desempenho ruim na liga, os Citizens foram eliminados da Copa da Liga Inglesa e estão em situação crítica na fase de liga da Champions League. Os comandados de Pep Guardiola vivem um deserto de resultados positivos e se vê cada vez mais distante do título.

Além da grande má sequência de resultados, tanto na Premier League quanto nas copas, o treinador vem lidando com o alto volume de jogadores importantes do elenco lesionados. A lista de desfalques por contusão inclui Ruben Dias, Nathan Aké (recuperado recentemente), Oscar Bobb, John Stones e, o mais importante, Rodri. O atual Bola de Ouro está fora da temporada.