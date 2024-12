O icônico Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, passará por uma mudança em seu nome. A casa do atual campeão da Champions League vem passando a adotar silenciosamente a postura de chamá-lo apenas de Bernabéu e, segundo o jornal "Marca", da Espanha, a alteração pode ter razões comerciais. Os Merengues já adotaram a nova nomenclatura nas mais recentes propagandas, nos produtos oficiais do clube e nas páginas nas redes sociais.

O Real Madrid ainda não comunicou uma mudança oficial na nomenclatura do estádio. Além de adotar a mudança nas peças comerciais divulgadas para o fim de ano, "Bernabéu" agora é o nome do tour na arena e das miniaturas na loja oficial.

- A troca de nome, por enquanto, só funciona a título comercial, buscando uma imagem mais moderna e uma nomenclatura mais curta, quem sabe para ter a opção no futuro de agregar um patrocínio. De qualquer forma, tanto a possibilidade de venda de naming rights quanto a mudança definitiva no nome teriam que passar pela assembleia dos sócios, algo que não aconteceu - escreveu o Marca.

Reforma do Bernabéu

Com o nome mais curto, o Real Madrid segue a tendência de modernização que também atingiu as obras do estádio. O projeto de reforma custou 892,7 milhões de euros (R$ 4,8 bilhões), valor que o Real Madrid vai financiar em 30 anos. As obras foram iniciadas em junho de 2019 e concluíram em 2023. Em setembro do ano passado, foi inaugurada a nova capacidade da arena, que passou de 81 mil para 84.744 torcedores, com a ampliação do lado leste.

Entre as principais novidades estão uma estrutura externa metálica, um terraço panorâmico e um hotel de luxo, além de teto e gramado retráteis. O processo de divisão e retirada do gramado envolve seis plataformas retráteis no subsolo, onde ele é guardado.

O skywalk, o terraço em 360º que fica no 10º nível da arena, dá a volta completa no local. A superfície do skywalk tem 6 mil metros quadrados, com longitude de 800 metros. O Real Madrid pretende manter o lugar aberto todo o ano como uma das atrações do tour no estádio.