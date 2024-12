Familiar de Endrick é assassinado em bar no Distrito Federal

Maurício Nunes Gonçalves, de 38 anos, foi morto a tiros em Samambaia, Distrito Federal, na manhã da última quarta-feira (25). O homem assassinado é parente do jogador de futebol Endrick, ex-Palmeiras, atualmente no Real Madrid. Maurício foi atingido por oito disparos por outro homem adulto que bebia no mesmo local. O criminoso teria sacado a arma e atirado, mas as motivações ainda não foram descobertas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A vítima do crime que ocorreu em frente a uma distribuidora de bebidas era cunhado de Lavínia Sudré, irmã do atacante. O incidente está sob investigação da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul). A Polícia Civil do Distrito Federal informou que a vítima estava no estabelecimento quando foi abordado por um homem de 24 anos que bebia no local.

➡️Retrospectiva 2024: Endrick vai de astro da Seleção a reserva do Real Madrid

Segundo testemunhas, foram ouvidos inicialmente cinco tiros, seguidos por mais três. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) busca esclarecer as circunstâncias e a motivação do assassinato, com base nos depoimentos de um funcionário da distribuidora e outras testemunhas que afirmaram não ter havido discussão prévia entre os dois homens.

continua após a publicidade

O velório de Maurício Gonçalves foi realizado na quinta-feira (26 de dezembro de 2024), às 15h, na Capela do Cemitério de Taguatinga. Endrick, por sua vez, ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.