Neste sábado (16), seis jogos agitam a quarta rodada da Bundesliga 2023/24. Os destaques foram a vitória do Borussia Dortmund contra o Freiburg, em jogo de duas viradas, e o atropelo do RB Leipizig sobre o Augsburg, com três gols ainda no primeiro tempo. Confira o resumo do dia no Campeonato Alemão!