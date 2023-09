Após passar em branco nos dois primeiros jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Richarlison precisou de apenas 20 minutos em campo para ser decisivo na virada do Tottenham sobre o Sheffield United, neste sábado, em Londres. O atacante saiu do banco de reservas aos 36 minutos do segundo tempo, quando seu time perdia por 1 a 0, e foi responsável por marcar o gol de empate e dar a assistência para Kulusevski garantir os três pontos para os Spurs.



Esse foi o gol de número 50 do camisa 9 na Premier League, o primeiro nesta edição. Richarlison é apenas o quarto brasileiro a atingir esta marca na Inglaterra. Antes dele, apenas Roberto Firmino, ex-Liverpool, com 82, Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal, com 70, e Diego Costa, ex-Chelsea e hoje no Botafogo, com 53, alcançaram este feito.



Revelado pelo América Mineiro, Richarlison está na Inglaterra desde 2017, quando foi contratado pelo Watford junto ao Fluminense. Após uma temporada, foi negociado com o Everton, onde atuou entre 2018 e 2022 , antes de chegar ao Tottenham, no ano passado.



BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA PREMIER LEAGUE



1º - Firmino - 82 gols em 256 jogos

2º - Gabriel Jesus - 70 gols em 187 jogos

3º - Diego Costa - 53 gols em 112 jogos

4º - Richarlison - 50 gols em 205 jogos

5º - Philippe Coutinho - 47 gols em 193 jogos