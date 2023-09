!TEVE CHOCOLATE EM CLÁSSICO! Neste sábado (16), a bola rolou para jogos importantes da 4ª rodada do Campeonato Italiano. A Juventus abriu o dia com uma vitória contundente sobre a Lazio por 3 a 1 em Turim e o destaque do dia ficou para a goleada da Inter de Milão por 5 a 1 contra o Milan dentro do San Siro. Confira o resumo do dia na Série A italiana no Lance!.