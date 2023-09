Após o fracasso nas negociações pelo brasileiro, o Manchester City fechou a contratação do luso-brasileiro Matheus Nunes, meio-campista que estava no Wolverhampton. A ideia de Guardiola era contar com um reforço de qualidade para substituir temporariamente o belga Kevin De Bruyne, que sofreu uma grave lesão no jogo de abertura da temporada 2023/24. O West Ham foi derrotado pelo Manchester City por 3 a 1.