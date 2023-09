No Estádio Molineaux, o Liverpool venceu o Wolverhampton de virada por 3 a 1. O time da casa abriu o placar com o sul-coreano Hwang Hee-Chan e dominou totalmente as ações do primeiro tempo, com destaque para a ótima atuação do ex-Flamengo João Gomes. No entanto, os Wolves pecaram na hora de ampliar o placar.