CRIA DO NINHO SE DESTACA

Um dos destaques positivos do jogo foi o volante João Gomes, do Wolverhampton. O camisa oito, revelado pelo Flamengo e campeão da Libertadores pelo Rubro-Negro no ano passado, foi o líder de desarmes e ações defensivas do time da casa. Além disso, o brasileiro teve 88% de acerto de passes e foi o principal responsável por destruir as jogadas ofensivas do Liverpool no primeiro tempo e armar os contragolpes rápidos do Wolverhampton.