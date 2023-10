A dupla Vini Jr e Bellingham está atraindo, cada vez mais, olhares para o time merengue. O camisa 5, além de ter marcado um gol, contribuiu com uma assistência para Vinícius. Em entrevista à TNT Sports, o atacante da Seleção Brasileira falou sobre a parceria dentro e fora de campo.



