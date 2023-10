Com a vitória, a Inter de Milão empata em pontos com o Real Sociedad, líder do grupo D. Já o Benfica, segue sem pontuar na competição e está na lanterna do grupo. Os portuguesese voltam a entrar em campo no sábado (7), contra o Estoril, pelo Campeonato Português. A Inter, também no sábado, recebe o Bologna, pelo Campeonato Italiano.