NAPOLI 2X3 REAL MADRID

Um dos grandes jogos desta tarde, o time merengue iniciou perdendo, com gol de Ostigaard, mas logo encontrou o empate com Vinícius Júnior e a virada com Bellingham, em mais uma ótima partida do inglês. No segundo tempo, foi a vez do Napoli empatar, com gol de Zielinski. Mas, nos minutos finais, Valverde acertou uma 'pancada' no travessão, de fora da área, e a bola bateu na cabeça de Meret e entrou.



