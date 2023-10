MINUTOS DE LOUCORA NO SEGUNDO TEMPO

Quando o jogo estava 2 a 2, o Manchester United parecia mais próximo de fazer o terceiro gol do que de tomar a virada. Mas, depois de um passe errado do goleiro Onana, Casemiro foi obrigado a cometer o pênalti em cima de Mertens e acabou expulso da partida. Icardi bateu e desperdiçou a cobrança. No entanto, poucos minutos depois, o argentino se redimiu: ele aproveitou uma bola rebatida, saiu sozinho com o goleiro e marcou o gol da virada.