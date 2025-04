Lances de Vini Jr em Real Madrid x Real Sociedad chamam atenção: ‘Espetacular’

Em jogo de oito gols, o Real Madrid avançou para a final da Copa do Rei ao empatar em 4 a 4 com a Real Sociedad, nesta terça-feira (1). Vini Jr foi um dos destaques do jogo, com duas grandes assistências fundamentais para a classificação. Os lances do brasileiro repercutiram nas redes sociais.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Vini Jr deu um lindo passe de trivela em profundidade para Endrick, que tocou por cima do goleiro. O Real Madrid, contudo, perdia o jogo e estava sendo eliminado até os 37' do segundo tempo, quando Vini entrou em ação novamente e, em grande jogada individual, serviu Bellingham, que completou para o gol.

Tchouaméni fez o terceiro gol do Real Madrid alguns minutos depois, mas a Real Sociedad fez o quarto nos acréscimos e levou o jogo para a prorrogação. No agregado, o duelo estava empatado em 4 a 4, tendo o Real Madrid vencido o jogo de ida por 1 a 0. No tempo extra, Rudiger marcou e deu a classificação aos merengues.

O que vem por aí para Real Madrid e Real Sociedad?

Com vaga garantida na final da Copa do Rei, o Real Madrid aguarda o confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona para conhecer seu adversário. Na La Liga, a equipe de Ancelotti volta a jogar contra o Valencia, no sábado (5), às 11h15 (de Brasília). Por outro lado, a Real Sociedad visita o Las Palmas no domingo (6), às 9h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

