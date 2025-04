Vini Jr brilha, Endrick marca golaço e Real Madrid elimina Real Sociedad na Copa do Rei

Em um jogo emocionante até o fim, o Real Madrid empatou com a Real Sociedad por 4 a 4, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. Os visitantes abriram o placar com Barrenetxea, mas Endrick deixou tudo igual com um golaço na etapa inicial. No segundo tempo, os visitantes ampliaram com gol contra de Alaba e Oyarzarbal, mas os merengues chegaram ao empate com Bellingham e Tchouameni. No entanto, Oyarzabal recolocou a Real Sociedad na frente e levou o duelo para a prorrogação. No tempo extra, Rüdiger deixou tudo igual novamente e deu a classificação ao time de Ancelotti.

Com a vitória por 1 a 0 no confronto de ida, o Real Madrid assegurou uma vaga na decisão da Copa do Rei com a vitória por 5 a 4 no placar agregado. A equipe de Carlo Ancelotti aguarda o duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona para conhecer seu adversário na decisão.

Como foi a partida entre Real Madrid e Real Sociedad?

No início do confronto, o Real Madrid imprimiu um ritmo intenso e quase abriu o placar. Na primeira grande oportunidade, Endrick foi lançado na área, ganhou do defensor e finalizou de bicicleta ao lado do gol adversário. Na sequência, Vini Jr recebeu uma bola pelo lado esquerdo e bateu de fora da área para grande defesa de Álex Remiro. No entanto, a Real Sociedad largou na frente com Barrenetxea sendo encontrado livre de marcação pelo lado esquerdo da área e chutando rasteiro para balançar as redes aos 15 minutos. A equipe de Ancelotti respondeu com finalizações pela linha de fundo de Bellingham e Rodrygo, mas chegou ao empate com Endrick sendo lançado por Vini Jr, entrando na área e tocando de cavadinha para encobrir o goleiro rival e deixar tudo igual aos 30 minutos da etapa inicial.

Com um início de segundo tempo sem grandes emoções, Bellingham teve a primeira boa chance ao ser acionado na entrada da área e bater de primeira para boa defesa de Remiro. A Real Sociedad respondeu com Zubimendi aproveitando cobrança de escanteio e escorando de esquerda pra uma bela intervenção de Lunin. E os visitantes voltaram a marcar com Pablo Marín fazendo jogada individual pelo lado direito, cruzando rasteiro e Alaba desviando contra a própria meta aos 26 minutos. E aos 34 minutos, Kubo fez grande jogada pelo lado direito, encontrou Oyarzarbal, que bateu e contou com desvio em Alaba para fazer o terceiro dos visitantes. Mas o Real Madrid respondeu na sequência com Vini Jr driblando a defesa e arrancando pela esquerda e cruzando para Bellingham finalizar de primeira para estufar as redes. No fim da partida, Vini Jr foi lançado pelo lado esquerdo, infiltrou na área, mas perdeu uma chance inacreditável em defesa de Ramiro. Na cobrança de escanteio, Tchouameni subiu mais que a defesa adversária e cabeceou para o fundo das redes para deixar tudo igual aos 40 minutos. Mas nos acréscimos, Oyarzabal aproveitou cobrança de escanteio e recolocou a Real Sociedad na frente do marcador com um gol de cabeça.

No início da prorrogação, Mbappé roubou uma bola no campo de ataque, avançou e tocou para Vini Jr, que finalizou na rede, mas pelo lado de fora em uma boa chance criada. E no segundo tempo da prorrogação, o Real Madrid voltou a deixar tudo igual com Rüdiger aproveitando cobrança de escanteio e raspando para colocar no cantinho aos 25 minutos.

O que vem por aí para Real Madrid e Real Sociedad?

Com vaga garantida na final da Copa do Rei, o Real Madrid aguarda o confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona para conhecer seu adversário. Na La Liga, a equipe de Ancelotti volta a jogar contra o Valencia, no sábado (5), às 11h15 (de Brasília). Já a Real Sociedad visita o Las Palmas no domingo (6), às 9h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 4 x 4 Real Sociedad - Copa do Rei

Semifinal (Volta)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 1º de abril de 2025, às 16h30 (de Brasília).

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

🥅 Gols: Barrenetxea, 15'/1ºT (0-1); Endrick, 30'/1ºT (1-1); Alaba (contra), 26'/2ºT (1-2); Oyarzarbal, 34'/2ºT (1-3); Bellingham, 36'/2ºT (2-3); Tchouameni, 40'/2ºT (3-3); Oyarzarbal, 47'/2ºT (3-4); Rüdiger, 10'/2ºT Prorrogação (4-4)

🟨 Cartões amarelos: Aramburu, Oyarzarbal e Olasagasti (RSO); Camavinga (RMA)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunín; Lucas Vásquez (Modric), Asencio (Brahim Díaz), Alaba (Rüdiger) e Camavinga (Fran García); Tchouameni, Valverde e Bellingham; Rodrygo (Arda Guler), Endrick (Mbappé) e Vini Jr.

REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)

Álex Remiro; Aramburu (Traoré), Zubeldia, Aguerd (Elustondo) e Muñoz; Zubimendi, Kubo (Mariezkurrena), Sucic, Marín (Olasasgati) e Barrenetxea (Sergio Gómez); Oyarzarbal (Óskarsson).