Técnico do Real Madrid, Ancelotti elogia Endrick e revela bronca em Vini Jr

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti não poupou elogios a Endrick após a classificação à final da Copa do Rei. O brasileiro foi responsável por marcar o primeiro gol da equipe merengue no empate por 4 a 4 com a Real Sociedad, pelo jogo de volta da semifinal.

- Jogou muito bem. Pedimos que ele estivesse pronto. Isso é Endrick, achando os espaços e finalizando. Não vem jogando muito, por isso quando faz 60, 70 minutos nesse nível, é suficiente.

O comandante italiano também revelou que esteve próximo de substituir Vini Jr, que foi um dos destaques do Real Madrid com duas assistências na partida. No entanto, Ancelotti afirmou que o jogador elevou seu nível após uma bronca na beira do gramado.

- Sim (sobre substituir Vini Jr por não ajudar na defesa). E a partir dessa conversa, Vini elevou seu ritmo e mostrou toda a sua qualidade e foi muito importante na prorrogação. Ainda deu duas assistências.

Com o resultado, o Real Madrid de Ancelotti, Endrick e Vini Jr conquistou uma vaga na final da Copa do Rei, que será disputada no dia 26 de abril. O clube aguarda a definição do jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona para conhecer seu adversário na decisão.