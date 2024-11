Vini Jr vira problema para o Real Madrid na Champions League

O Real Madrid tem uma má notícia relacionada a Vini Jr para lidar nas próximas semanas. O brasileiro lesionou-se durante o confronto com o Leganés, disputado no domingo (24), pela 14ª rodada de La Liga, conforme comunicado pelo próprio clube.

O camisa 7 sofreu uma contusão no bíceps femoral da perna esquerda. Em campo, não sentiu dores e atuou durante os 90 minutos do triunfo por 3 a 0; ao chegar no vestiário, queixou-se de um incômodo na região, passou por exames e foi diagnosticado com a lesão.

"Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Vini Jr pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Está pendente de evolução."

Na última temporada, o craque sofreu com a mesma lesão em duas oportunidades, também em um momento onde o calendário estava apertado com jogos de Seleção Brasileira e de seu clube. Não à toa, o atleta foi às redes sociais se queixar da sequência de compromissos, mas garantiu um retorno breve.

Estima se que Vinícius ficará em processo de recuperação por cerca de 20 dias, o que deve lhe impedir de jogar os dois próximos jogos da Champions League. Os Merengues encontram o Liverpool na quarta (27), em Anfield, e no dia 10 de dezembro, visitam a Atalanta em Bérgamo, em partidas cruciais na luta por uma vaga direta às oitavas de final da competição.

No confronto com o Leganés, Vini protagonizou o primeiro gol de sua equipe ao fazer grande jogada na entrada da área e servir Kylian Mbappé com o gol aberto, para que o francês abrisse o marcador. Posteriormente, Federico Valverde e Jude Bellingham ampliaram o marcador e garantiram ao time de Carlo Ancelotti três pontos importantes na caça ao líder Barcelona, que tem quatro pontos (34 a 30) e um jogo (14 a 13) a mais.

Vini Jr já tem oito gols e sete assistências em 13 jogos no Espanhol (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

🔢 Números de Vini Jr em Leganés 0x3 Real Madrid

⌛ 90 minutos em campo

📤 1 assistência

🎯 1 chute para fora

🧼 5 dribles certos (8 tentados)

🧠 24 passes certos (31 tentados)

➗ 77% de acerto nos passes

🚨 3 grandes chances criadas

⚔️ 10 duelos ganhos no chão (17 tentados)